Суд продлил домашний арест экс-главы Удмуртии Соловьева

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения. Архивное фото

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 4 октября продлил домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Соловьева меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 октября", — сказала судья Наталья Дударь.

Необходимость продления меры пресечения следователь обосновала продолжением расследования уголовного дела, необходимостью провести ряд оперативно-розыскных мероприятий и наложить "арест на предметы".

"Поддерживаю", — сказал экс-глава Удмуртии, отвечая на вопрос судьи о его отношении к заявленному следствием ходатайству. Защитник Соловьева также против прошения следствия не возражал.

Соловьев, обвиняемый в получении взятки в 140 миллионов рублей, был переведен из СИЗО под домашний арест в начале августа.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьев, считают в СК РФ, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.

Ранее прокуратура и назначенный государством адвокат заявили в суде, что экс-глава региона признает вину.