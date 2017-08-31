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Происшествия

"Досадная оплошность": Умар Джабраилов объяснил стрельбу в отеле

Сюжет:
Дело Умара Джабраилова (17)
09:3531.08.2017
(обновлено: 09:58 31.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБизнесмен Умар Джабраилов. Архивное фотоБизнесмен Умар Джабраилов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов объяснил стрельбу в московской гостинице Four Seasons. По словам предпринимателя, выстрелы прозвучали из-за "досадной оплошности" при проверке пистолета.

Умар Джабраилов. Архивное фото
© РИА Новости
Джабраилову грозит до семи лет лишения свободы
Как пишет "Коммерсант", находясь в гостинице, Джабраилов решил проверить именной пистолет, которым его наградил экс-глава МВД Рашид Нургалиев. Бывший сенатор пояснил, что за несколько лет так и не воспользовался оружием.

Джабраилов отметил, что ранее не имел опыта обращения с огнестрельным оружием. В результате неловких движений он несколько раз случайно выстрелил вверх.

Что произошло

Умара Джабраилова задержали в ночь со вторника на среду. В полиции практически сразу подтвердили факт инцидента в одной из гостиниц, отказавшись уточнить имя задержанного.

Бизнесмен Умар Джабраилов. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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К задержанному Джабраилову вызывали скорую помощь
"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из своего наградного пистолета стрелял вверх", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Полицейские уже возбудили дело по статье "Хулиганство". Уголовный кодекс предусматривает ряд санкций за подобные преступления, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Предприниматель был доставлен в ОВД "Китай-город", где дал объяснения по поводу случившегося. После этого его отпустили под подписку о невыезде.

"Вел себя спокойно"

Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал подробности задержания Джабраилова.

"При задержании Джабраилов вел себя спокойно, не кричал на правоохранителей. Сложил наградное оружие и позволил себя задержать без сопротивления", — сказал собеседник агентства.

При этом в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен якобы кричал, что не сдастся "без боя", и вел себя агрессивно.

Сотрудники полиции у ОВД Китай-город в Москве, куда доставлен обвиняемый в хулиганстве бизнесмен Умар Джабраилов. 30 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Джабраилова привезли на следственные действия в отель Four Seasons
Источник агентства также рассказал, что при обыске в номере Джабраилова силовики нашли белый порошок, который уже направлен на экспертизу. Полиция также намерена проверить состояние самого Джабраилова во время инцидента.

Кроме судимости за хулиганство, Джабраилов может лишиться права на ношение наградного оружия.

"Его могут лишить права на ношение наградного оружия, если суд примет такое решение", — уточнил один из источников РИА Новости.

Чем известен Умар Джабраилов

Умар Джабраилов родился в 1958 году в Грозном.

Бизнесмен Умар Джабраилов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Джабраилова отпустили под подписку о невыезде
В 2000-м предприниматель баллотировался на пост президента России, однако занял последнее место, набрав 0,1 процента голосов избирателей.

В 2004-2009 годах Джабраилов был членом Совета Федерации, представляя в верхней палате парламента исполнительную власть Чеченской Республики. На протяжении пяти лет он занимал должность заместителя председателя комитета по международным делам.

Сейчас Умар Джабраилов возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.

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