"Ъ" узнал об объяснении Джабраиловым стрельбы в отеле оплошностью

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в номере московского отеля Four Seasons, объяснил выстрелы своей оплошностью, пишет газета "Коммерсантъ".
В номере предпринимателя прибывшие на место сотрудники полиции якобы обнаружили белый порошок, который отправили на экспертизу, также правоохранители выясняют, был ли Джабраилов нетрезв на момент инцидента. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, по которому бизнесмену может грозить лишение свободы сроком до семи лет.