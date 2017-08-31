"Ъ" узнал об объяснении Джабраиловым стрельбы в отеле оплошностью

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в номере московского отеля Four Seasons, объяснил выстрелы своей оплошностью, пишет газета "Коммерсантъ".

По версии Джабраилова, поздно вечером во вторник, 29 августа, находясь в номере отеля, он решил проверить пистолет Ярыгина, которым был награжден приказом Рашида Нургалиева, возглавлявшего МВД в 2004-2012 годах. Поскольку у экс-сенатора не было опыта обращения с оружием, которым за несколько лет он так и не воспользовался, мужчина сделал несколько случайных выстрелов вверх.

В номере предпринимателя прибывшие на место сотрудники полиции якобы обнаружили белый порошок, который отправили на экспертизу, также правоохранители выясняют, был ли Джабраилов нетрезв на момент инцидента. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, по которому бизнесмену может грозить лишение свободы сроком до семи лет.