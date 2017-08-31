На турбазе под Иркутском, где отравились 22 человека, выявили норовирус

ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Причиной массового отравления на турбазе "Утулик" в Иркутской области стал норовирус, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на туристической базе в поселке Утулик, принадлежащей Ангарскому нефтехимическому комбинату (АНХК) 24 августа произошло массовое отравление. 22 человека были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

"По данным исследования заболевших и персонала базы отдыха "Утулик" установлено, что причиной заболевания стал норовирус. Он выявлен у четырех работников пищеблока и у 13 отдыхающих ", — сообщил сотрудник пресс-службы.

Из 400 отдыхающих на турбазе 200 человек были участниками фестиваля любительских театров, которые прибыли на Байкал из разных регионов Сибири. Часть из них также оказались в числе 22 пострадавших. Новых случаев заболевания, по данным Роспотребнадзора, не выявлялось. Турбаза в настоящее время закрыта, там проводятся противоэпидемиологические мероприятия.