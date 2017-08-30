В НИИ Склифосовского подтвердили госпитализацию Линды после ДТП

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В справочной службе НИИ имени Склифосовского РИА Новости подтвердили, что в медучреждение после ДТП в центре Москвы поступила певица Линда (Светлана Гейман), но информации о ее состоянии пока нет.

"Пока она находится в приемном отделении", — отметил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали РИА новости, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.