МВД опровергло информацию о том, что грузовик въехал в толпу в Москве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Столичное ГУ МВД опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что грузовик въехал в толпу людей в центре Москвы, сообщил пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

"ГУ МВД России по гМоскве официально заявляет, что информация о том, что грузовой автомобиль въехал в толпу людей в центре столицы, размещенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности", — сказал он.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали РИА новости, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Как сообщил позднее врио начальника пресс-службы ГУМВД Юрий Титов, водитель грузовика был задержан.