Источник: певица Линда пострадала в ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Певицу Светлану Гейман, известную под творческим псевдонимом Линда, сбил грузовик в центре Москвы, она госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали РИА новости, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Как сообщил позднее врио начальника пресс-службы ГУМВД Юрий Титов, водитель грузовика был задержан.

"Одна из двух пострадавших — Светлана Львовна Гейман, певица. Госпитализирована в НИИ имени Склифосовского", — сказал собеседник агентства.

Ее состояние он не уточнил.