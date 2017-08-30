Задержан водитель грузовика, сбившего двух пешеходов в Москве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Водителя грузовика, сбившего двух человек в центре Москвы, задержали сотрудники полиции, сообщил РИА Новости врио начальника пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали РИА новости, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся.

"Принятыми мерами в районе Капотня сотрудниками полиции разыскиваемая автомашина была остановлена, водитель задержан", — сказал Титов.

По его словам, водитель не справился с управлением, однако эти данные предварительные. По факту произошедшего проводится проверка.

Вместе с тем Титов опроверг сообщения СМИ о том, что грузовик въехал в толпу людей.

"ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что информация о том, что грузовой автомобиль въехал в толпу людей в центре столицы, размещенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности", — сказал он.

Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщает, что в результате наезда грузовика МАЗ пострадали две женщины, одна из них госпитализирована. Задержанный автомобиль, по ее информации, принадлежит подмосковному ЗАО "Компаньон".