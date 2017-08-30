Суд отказался продлить домашний арест вице-губернатора Владимирской области

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался продлить домашний арест вице-губернатора Владимирской области по земельным вопросам Елены Мазанько по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд отклонил ходатайство следствия о продлении Мазанько срока домашнего ареста еще на два месяца", — сказала она.

Ранее СК сообщал, что Мазанько подозревается в получении взяток на сумму не менее 3 миллионов рублей от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт в здании администрации области и поставку мебели. Чиновница свою вину не признает.