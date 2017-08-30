Суд арестовал обвиняемого в избиении до смерти блогера в Парке Горького

Дело о нападении на блогера в парке Горького (13)

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду заключил под стражу сына актера из "Интернов" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия об избрании обвиняемому Корнею Макарову меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению", — решил суд.

Макарову вменяется статья "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. Задержанный виновным себя не считает.

Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта с неизвестными Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.