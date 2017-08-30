Московский гвардеец, убивший коллегу при розыгрыше, получил 11 лет колонии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Перовский суд Москвы в среду приговорил сотрудника Росгвардии из вневедомственной охраны Сергея Ручкина к 11 годам колонии за случайное убийство сослуживца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Инцидент произошел в октябре 2016 года во время сдачи смены.

В ходе процесса обвиняемый заявил, что выстрелил в коллегу из-за неудачной шутки, ранее он неоднократно подобным образом разыгрывал сослуживцев. Ручкин просил суд квалифицировать преступление как убийство по неосторожности, но экспертиза установила, что его действия были осознанными и не случайными. Специалисты указали, что обвиняемый сначала сдал оружие, потом забрал его и вставил обойму, после чего подошёл к коллеге и выстрелил ему в голову.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По решению суда Ручкин был арестован, на заседании по избранию меры пресечения он признал свою вину и раскаялся.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявшему 25 лет, убитому было 20. Оба служили во вневедомственной охране по Восточному округу Москвы.