Джабраилова привезли на следственные действия в отель Four Seasons

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Задержанного бизнесмена Умара Джабраилова днем в среду вывезли из ОВД на следственные действия в гостиницу Four Seasons, сообщил журналистам член Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Денис Набиуллин.

"Нам поступила информация, что Джабраилов был доставлен в ОМВД. Мы приходили в ОМВД, но на момент проверки, 15.30, его уже не было. Сейчас он находится на следственных действиях в гостинице "Москва" (Four Seasons)", — сказал Набиуллин.

По его словам, члены ОНК решили посетить ОВД "Китай-город", чтобы проверить, соблюдаются ли права Джабраилова.

Ранее источник сообщил, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета был задержан Джабраилов. По данным источника, бизнесмен имеет статус подозреваемого. Официально полиция подтвердила возбуждение дела, не упоминая имени подозреваемого.