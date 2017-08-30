Задержанный за избиение блогера в Парке Горького отказался признавать вину

Дело о нападении на блогера в парке Горького (12)

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Корней Макаров, задержанный за избиение до смерти блогера в Парке Горького, не считает себя виновным, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Артем Миняйчев.

"Мой подзащитный не признал вину", — сказал защитник.

По неофициальным данным, предполагаемый преступник — сын актёра популярного телесериала "Интерны", ему уже предъявлено обвинение. Следствие просит суд поместить Макарова под стражу.

Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта с неизвестными Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.