Задержанному за избиение блогера в Парке Горького предъявили обвинения

Дело о нападении на блогера в парке Горького (11)

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Следствие предъявило обвинения подозреваемому в избиении до смерти блогера в Парке Горького, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

"Корней Макаров обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего"", — сказала пресс-секретарь. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

По неофициальным данным, подозреваемый — сын актёра популярного телесериала "Интерны". Ранее следствие сообщило, что будет просить суд заключить Макарова под стражу.

Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта с неизвестными Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.