Задержанному за избиение блогера в Парке Горького предъявили обвинения

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Следствие предъявило обвинения подозреваемому в избиении до смерти блогера в Парке Горького, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.
По неофициальным данным, подозреваемый — сын актёра популярного телесериала "Интерны". Ранее следствие сообщило, что будет просить суд заключить Макарова под стражу.
Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта с неизвестными Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.