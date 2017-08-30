Мосгорсуд признал законным продление Улюкаеву домашнего ареста

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным решение продлить домашний арест экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве, до 27 января 2018 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил на полгода домашний арест экс-чиновнику на время рассмотрения уголовного дела.

Улюкаев не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка в 2 миллиона долларов предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Ранее экс-министр сообщил, что за время содержания под домашним арестом он похудел на 14 килограммов.