Первый канал не знал, что рубрику в "Пока все дома" делали на госсредства

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Первый канал сообщил, что при покупке программы "Пока все дома" у компании-производителя ему не было известно о производстве рубрики "У вас будет ребенок" за счет государства, об участии создателей программы в тендерах и о регистрации товарного знака "видеопаспорт", сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот для рубрики "У вас будет ребенок" в рамках программы "Пока все дома" деньги брались сразу из нескольких источников: от государства, от телеканала и от спонсоров.

В среду официальный представитель Генпрокуратуры РФ сообщил, что ведомство организовало проверку ранее размещенных в СМИ сведений о нарушениях при съемке телепередачи "Пока все дома" на Первом канале — в частности, проверят использование 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Минобрнауки РФ на ролики о детях-сиротах.

"Первый канал покупал программу "Пока все дома" у производителя – компании "Дом", в том числе, рубрику "У вас будет ребенок". Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака "видеопаспорт". По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу. На данный момент контракт с производителем программы расторгнут", — сказали в пресс-службе Первого канала.

Программа "Пока все дома" впервые вышла в эфир в 1992 году и с тех пор делала это каждое воскресенье в 10.30 утра, отмечается на сайте проекта. Программа подается "как раз к семейному завтраку: с одной стороны экрана за столом — семья зрителей, с другой — семья знаменитого артиста, писателя, спортсмена или музыканта". Бессменным ведущим программы был Тимур Кизяков. Супруга Кизякова Елена вела рубрику "У вас будет ребенок".

В декабре 2016 года на семинаре-совещании под председательством вице-премьера Ольги Голодец глава Минобрнауки Ольга Васильева обратила внимание регионов на недобросовестную работу фондов по устройству детей в семьи, которые не имеют отношения к соответствующей программе и дают до 30% возврата детей, напомнив о работе телеведущего Тимура Кизякова, который готовит соответствующие паспорта для сирот и помогает их устройству в семьи.

В августе 2017 года стало известно, что Первый канал в новом телесезоне не будет закупать программу "Пока все дома". По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, такое решение связано с результатами проведенной проверки, в ходе которой выяснилось, каким образом финансировалась программа.

Телеведущий программы "Пока все дома" Тимур Кизяков рассказал, что компании-спонсоры не перечисляли деньги на счета программы, а направляли их в органы опеки. По его словам, за государственные средства, выделенные на программу, была предусмотрена строгая отчетность. Как отмечается, телеведущий считает клеветой сообщения об источниках программы.