В Крыму от града пострадали около 400 гектаров виноградников "Массандры"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Около 400 гектар виноградников "Массандры" пострадало от града и более 40 гектаров повреждено селевым потоком под Судаком, общий ущерб составил 38 миллионов рублей, сообщила генеральный директор ФГУП "Массандра" Янина Павленко.

Ливни и грозы с градом прошли 18 августа в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. Селевой поток с грязью затопил в районе Судака домовладения, автотранспорт, коммуникации в поселке Краснокаменка (Кизил-Таш), также стихия повредила виноградники под Судаком.

"В филиале "Судак" в общей сложности пострадали более 160 га: сель повредил около 42 гектаров виноградников, 15 из которых полностью смыло, еще 120 га тут же пострадали от града. В итоге мы ожидаем большой недобор урожая по "Судаку". В Морском (село под Судаком — ред.) градом повреждены около 250 га. Ущерб от стихии для нас составил 38 миллионов рублей по Судакскому региону", — сказала Павленко в эфире "Спутник в Крыму".

Она добавила, что урожай винограда в Крыму из-за климатических условий будет ниже, но качество готовой продукции не пострадает.

"Массандра" — предприятие управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. "Массандра" производит вино исключительно из своего винограда (виноградники тянутся на 180 километров от Фороса до Судака), что позволило ей стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием.

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