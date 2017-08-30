Жертв "тверского стрелка" могло быть больше, сообщил свидетель обвинения

ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. Свидетель обвинения по делу "тверского стрелка" заявил в суде, что три человека смогли спрятаться и избежать смерти во время бойни, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Тверской областной суд в среду продолжил слушание по существу уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Выступающий в качестве свидетеля обвинения Алексей Весков заявил, что мог пополнить трагический список. По его информации, компания мирно собралась на шашлыки у соседей, а ближе к полуночи он ушел спать в домик на другом участке, где также ночевали Светлана Сорокина и Наталья Чистякова.

Через некоторое время, по его словам, всех разбудил вбежавший в дом Олег Демченко. "Он стал нас будить и велел прятаться, кричал, что электрик всех убил, там одни трупы. Но я не поверил, подумал, что он пьян, уговаривал ложиться спать", — вспомнил Весков. Тем временем Демченко, по его словам, начал звонить в полицию, а в дом стал рваться убийца.

"Не видел, как (Егоров) выводил Демченко, но слышал, потому что стоял за дверью в соседней комнате. Слышал, как велел ему (Демченко) копать могилу. Демченко стал уговаривать Егорова не стрелять. Потом выстрел, слышно было, что втащили и кинули что-то тяжелое", — уточнил Весков.

Когда и как вышла из дома Сорокина, тело которой позже полиция обнаружила в машине обвиняемого, Весков припомнить не смог. Зато Чистякова послушалась его команды спрятаться под столом и сидеть тихо.

Чистякова сообщила, что после того, как подозреваемый притащил в дом что-то тяжелое, как выяснилось позже, это было тело убитого Демченко, он стал обходить домик в поисках других людей и останавливался около стола, под которым она пряталась. "Стол круглый, накрытый скатертью, свисавшей до пола", — пояснила корреспонденту РИА Новости Чистякова.

Третья выжившая в ночь бойни Марина Коныгина рассказала, что почти все убийства произошли на ее глазах, потому что она спала на кровати около окна, выходившего во двор, где развернулась трагедия, и проснулась во время криков. На этой же кровати она спряталась от убийцы. "Я лежала на кровати под одеялом, его (Егорова) рука находилась в 20 сантиметрах от меня, и он (Егоров) заглядывал под кровать. Еще 20 сантиметров и он меня обнаружил бы. Я понимала, что если сейчас поднимется одеяло, меня тоже не станет. Но его что-то отвлекло, и он ушел", — сообщила Коныгина.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.