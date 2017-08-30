Источник рассказал, что при обыске в номере Джабраилова нашли белый порошок

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Белый порошок нашли в номере, где останавливался задержанный в ночь на среду экс-сенатор Умар Джабраилов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник сообщил, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета был задержан в статусе подозреваемого Джабраилов. Официально полиция подтвердила возбуждение дела, не упоминая имени подозреваемого. Источник также отметил, что полиция выясняет, был ли Джабраилов нетрезв, не уточнив, о какого рода опьянении идет речь.

"В номере был найден белый порошок неизвестного вещества. Он отправлен на экспертизу", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не обладает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.