Источник рассказал, что при обыске в номере Джабраилова нашли белый порошок

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Белый порошок нашли в номере, где останавливался задержанный в ночь на среду экс-сенатор Умар Джабраилов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В номере был найден белый порошок неизвестного вещества. Он отправлен на экспертизу", — сказал собеседник агентства.
Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.
В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.