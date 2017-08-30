В Москве мужчина высунулся из окна с оружием, с ним беседуют полицейские

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мужчину, который высунулся из окна с оружием, заметили в среду на Фестивальной улице на севере Москвы; полицейские беседуют с мужчиной и выясняют причины его действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В 12.16 поступило сообщение на службу "02" о том, что мужчина выставил в окно предмет, похожий на оружие. Полицейские установили расположение квартиры и вошли туда. Сейчас идет беседа с мужчиной для выяснения обстоятельств", — сказал дежурный офицер.