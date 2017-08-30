МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Миллионер и экс-сенатор Умар Джабраилов может быть лишён права на ношение наградного оружия после инцидента со стрельбой в гостинице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник сообщил, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета был задержан в статусе подозреваемого Джабраилов. Официально полиция подтвердила возбуждение дела, не упоминая имени подозреваемого.

"Его могут лишить права на ношение наградного оружия, если суд примет такое решение", — сказал собеседник агентства.

Как говорится на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.