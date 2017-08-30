ГП проверит данные о расходах на видео о сиротах в передаче "Пока все дома"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ проверяет информацию о нарушениях при съемке телепередачи "Пока все дома" на "Первом канале", в частности, проверят использование 110 миллионов рублей на ролики о детях-сиротах, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По словам Куренного, Генпрокуратура организовала проверку сведений о нарушениях, ранее размещенных в СМИ.

"Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных по данным СМИ Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах", — сказал он.