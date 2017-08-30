Суд оштрафовал водителей Gelandewagen, ездивших по тротуару в Шереметьево

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Водители Gelandewagen, ездившие по тротуарам и пешеходным дорожкам в аэропорту Шереметьево, оштрафованы, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором два Gelandewagen грубо нарушают ПДД, проезжая по тротуару возле одного из терминалов аэропорта Шереметьево. В соцсетях появилось предположение, что Gelandewagen принадлежат охране российского рэпера Тимати. Сообщалось, что полиция начала проверку данной записи. Источник РИА Новости в правоохранительных органах опроверг слухи о том, что Тимати находился в одном из нарушивших ПДД автомобилей, сообщив, что "там не Тимати был, а какая-то "золотая молодежь".

"По результатам проведенной проверки водители транспортных средств привлечены к административной ответственности… "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД" и… "Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе" с назначением наказания в виде штрафа", — сказала она.