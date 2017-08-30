Суд начнет процесс по делу экс-замминистра культуры Пирумова в сентябре

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы 7 сентября начнет процесс по делу экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищениях при реставрации объектов культурного наследия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Предварительные слушания по уголовному делу в отношении Пирумова и других фигурантов дела назначены на 7 сентября",- сказала представитель суда.

Ранее сообщалось, что все обвиняемые просят рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Особый порядок означает, что фигуранты дела признали вину и раскаялись в содеянном. Он является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить максимальное наказание.

В рамках "дела реставраторов" были задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом Минкультра Борис Мазо, бизнесмен Дмитрий Сергеев и другие. Все задержанные признали вину.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.