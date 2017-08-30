Источник сообщил о задержании бывшего сенатора и миллионера Джабраилова

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Полиция задержала в московском отеле бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации Умара Джабраилова, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах, не уточнив, за что именно задержан миллионер.

"Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города", — сказал собеседник агентства, не уточняя других деталей.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Как говорится на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов – крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004-2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам.