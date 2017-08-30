Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве зятя Никиты Михалкова

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 18 октября проверку обоснованности заявления крупной российской лизинговой компании "Трансфин-М", требующей признать банкротом бизнесмена Альберта Бакова, зятя кинорежиссера Никиты Михалкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как ранее пояснил представитель Бакова в суде, заявитель требует признать и включить в реестр требований кредиторов долг в размере более 1,1 миллиарда рублей. Баков выступил поручителем основного должника — "Курганмашзавода", вместе с ним поручителями являются бизнес-партнер Бакова по крупнейшему российскому машиностроительному концерну "Тракторные заводы" Михаил Болотин и предприятия концерна — Липецкий завод гусеничных тягачей и "Промтрактор-вагон".

Представитель Бакова в среду попросил перенести слушания, так как Мосгорсуд ранее отложил на 18 сентября рассмотрение апелляции бизнесмена на решение Гагаринского суда Москвы о взыскании с него денежных средств в пользу "Трансфин-М", которое послужило основанием для требования банкротства. Суд ходатайство удовлетворил.

Представитель Бакова ранее говорил в суде, что "никакой задолженности он не признает", так как поручительство прекратилось. Юрист попросил суд приостановить производство по делу о банкротстве до окончания разбирательства в судах общей юрисдикции. Представитель кредитора возражал против приостановления производства.

Заявление о банкротстве Бакова поступило в арбитраж 23 марта. В тот же день "Трансфин-М" подала заявление и о банкротстве Болотина. Концерн "Тракторные заводы" в сентябре 2016 года сообщил, что Баков сменил Болотина на должности генерального директора, при этом Болотин сохранил пост президента компании. Баков родился 27 мая 1962 года. Закончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. Ломоносова (1984), специальность "международные экономические отношения". Работает в концерне "Тракторные заводы" с сентября 2006 года.

Концерн "Тракторные заводы" управляет более чем двадцатью предприятиями, расположенными в десяти субъектах РФ и за рубежом. Производственная деятельность представлена пятью направлениями: промышленное машиностроение, железнодорожное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение специального назначения, запасные части и ОЕМ-компоненты. "Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние".