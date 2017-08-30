Экспертиза подтвердила, что убивший врача в Мурманске не страдал от рака

МУРМАНСК, 30 авг — РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза тела мужчины, совершившего убийство врача онкодиспансера в Мурманске в начале августа и покончившего с собой, показала, что у злоумышленника не было злокачественных новообразований, хотя сам он настаивал на этом, сообщили журналистам в региональном СУСК.

Следователи продолжают расследование уголовного дела о резонансном убийстве заведующего поликлиническим отделением мурманского онкодиспансера в начале августа. По версии следствия, утром 9 августа мужчина 1951 года рождения, находясь в здании Мурманского областного онкологического диспансера, нанес заведующему поликлиническим отделением несколько ударов принесенным с собой ножом — врач умер на месте происшествия. Сразу после совершения преступления мужчина покончил с собой.

Следователи установили, что нападавший ранее неоднократно обращался в медицинские учреждения Мурманской области, сообщая об имеющемся у него онкологическом заболевании. "Однако неоднократные обследования и диагностические мероприятия исключили наличие у него указанного им заболевания. Кроме того, факт отсутствия у мужчины злокачественных новообразований подтвержден результатами судебно-медицинского исследования трупа", — сообщили в СКР.

На сегодняшний день следователи регионального СКР провели существенный объем работ, исследовали личность человека, напавшего с ножом на врача, установили и допросили очевидцев преступления. Также изъяты и проанализированы медицинская документация и видеозапись с камер наблюдения Мурманского онкологического диспансера.

Тем не менее, подчеркивают следователи, однозначно говорить о причинах трагедии можно будет лишь по результатам всестороннего, комплексного изучения всех обстоятельств случившегося. "По уголовному делу запланировано назначение посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы для установления факта наличия либо отсутствия у нападавшего психического заболевания, расстройства, либо иного болезненного состояния психики", — отметили в ведомстве. Расследование еще находится в активной стадии, запланирован ряд мероприятий, ожидаются результаты экспертиз.