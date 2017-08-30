В Кабардино-Балкарии закончили ликвидировать последствия схода селей

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военные инженеры выполнили основные работы по ликвидации последствий схода селей в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии, сообщил в среду начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"Было расширено русло реки Баксан протяженностью более 150 метров и шириной не менее 25 метров, оборудован защитный вал протяженностью 140 метров и высотой три метра, объемом грунта около 1,5 тысячи кубических метров. Также были выполнены работы по ведению инженерной разведки затора по руслу реки Баксан для определения характеристики дна, скорости течения и уровня подъема воды, оборудованы два подъезда протяженностью около 300 метров к местам проведения работ", — рассказал он.
"На данный момент… проводится очистка реки от мусора в районе затопленного моста. Спланированы работы по оборудованию защитных валов. Для рыхления грунта, скальной породы, дробления крупных валунов будет привлечена группа взрывных работ с применением кумулятивных зарядов", — заключил он.
Всего к ликвидации были привлечены около 50 военных.