В Кабардино-Балкарии закончили ликвидировать последствия схода селей

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военные инженеры выполнили основные работы по ликвидации последствий схода селей в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии, сообщил в среду начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Было расширено русло реки Баксан протяженностью более 150 метров и шириной не менее 25 метров, оборудован защитный вал протяженностью 140 метров и высотой три метра, объемом грунта около 1,5 тысячи кубических метров. Также были выполнены работы по ведению инженерной разведки затора по руслу реки Баксан для определения характеристики дна, скорости течения и уровня подъема воды, оборудованы два подъезда протяженностью около 300 метров к местам проведения работ", — рассказал он.

Астафьев отметил, что для безопасного проведения работ инженеры соорудили настилы из бревен.

"На данный момент… проводится очистка реки от мусора в районе затопленного моста. Спланированы работы по оборудованию защитных валов. Для рыхления грунта, скальной породы, дробления крупных валунов будет привлечена группа взрывных работ с применением кумулятивных зарядов", — заключил он.

Всего к ликвидации были привлечены около 50 военных.

Сход селевого потока, вызванного таянием ледников, начался по пойме реки Герхожан-Суу в Тырныаузе 14 августа. В зону схода селя жилые дома не попали, никто не пострадал. Селевым потоком снесло пешеходный мост, в целях безопасности было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный — Азау. На территории района был объявлен режим ЧС муниципального уровня. В превентивных целях спасатели две ночи подряд эвакуировали жильцов нескольких многоэтажных домов. Утром 16 августа селевой поток значительно снизился, и жители вернулись в свои дома. По данным ученых, выброс селевого потока составил около 600 тысяч кубометров, а общая масса отложения селя — 300 тысяч кубометров.