МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ займется оперативным сопровождением дела режиссера Кирилла Серебренникова, так как именно она курирует театры и музеи, сообщил РИА Новости экс-глава Центра общественных связей ФСБ России Александр Михайлов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили о том, что к оперативному сопровождению дела режиссера Кирилла Серебренникова подключилась Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.

Михайлов пояснил РИА Новости, что подключение к делу Службы по защите конституционного строя связано с тем, что сфера ответственности этого подразделения ФСБ включает в себя курирование театров и музеев.

"Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России ближе к теме интеллигенции. Эта служба имеет больше отношения, чем, например, Служба по борьбе с экономическими преступлениями, к творческой интеллигенции и может квалифицированно собирать материалы, которые требуются для следствия", — сказал Михайлов.

По его словам, все, что связано с так называемыми "творческими следственными процессами", связано с различными нюансами, в которых не всегда могут разобраться подразделения чисто технологического характера.

Оперативное сопровождение следствия – комплекс мероприятий, связанный с проверкой материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Оперативная служба имеет право проводить мероприятия для получения тех или иных материалов, исходя из поручений, которые им были даны следственной бригадой.

Режиссера Кирилла Серебренникова подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, которые были выделены в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".