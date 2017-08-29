СК выясняет, виноваты ли врачи в смерти беременной пациентки в Твери

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Следователи в Твери выясняют, виноваты ли врачи областной клинической больницы скорой помощи в гибели пациентки на 15-й неделе беременности – женщина поступила ночью с болями в животе и температурой, но ей провели неполное обследование, а наутро она скончалась, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, 20 июня 2017 года ночью в приемное отделение областной клинической больницы скорой медицинской помощи поступила 32-летняя женщина на 15-ой неделе беременности. Пациентка жаловалась на боли в животе и пояснице, а также температуру. Отмечается, что медперсонал на жалобы женщины не реагировал. После осмотра пациентка с подозрением на острую внебольничную пневмонию была направлена в терапевтическое отделение.

"Каких-либо анализов, кроме клинических исследований, а также ультразвуковое исследование в приемном отделении женщине не проводилось. Утром 20 июня состояние женщины резко ухудшилось, при проведенном УЗИ выявлено наличие крови в брюшной полости, а также признаки остановившейся беременности, после чего начата интенсивная терапия, однако в 16.45 была констатирована смерть пациентки", — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что к смерти могла привести плохая организация работы сотрудников учреждения, а также их недостаточная квалификация.

"В настоящее время следственным путем проверяется качество оказанной в учреждении пациентке медицинской помощи. По уголовному делу получены медицинские документы, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, допрашивается персонал учреждения", — сообщает следственное управление.