Арбитраж не подтвердил информацию о незаконных решениях судьи Чебановой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Арбитражный суд Ростовской области не нашел подтверждения информации СМИ о незаконной деятельности судьи Ларисы Чебановой, которая якобы выносила несправедливые решения в пользу концерна "Покровский", сообщил РИА Новости официальный представитель суда.

Ранее в СМИ появилась информация, что Чебанова неоднократно рассматривала дела с участием концерна "Покровский", совладельцем которого является ее муж. По данным СМИ, все рассматриваемые Чебановой судебные заседания заканчивались в пользу концерна "Покровский". Как сообщали СМИ, концерн судился в Арбитражном суде Ростовской области более 70 раз и в основном побеждал. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ.

"Внутренняя проверка закончилась. В рамках проверки рассматривались три дела под председательством судьи Чебановой, где ответчиком выступило ООО "УК "Покровский". По двум из них препятствий для рассмотрения дел судьей Чебановой не было, так как на момент их рассмотрения ее бывший супруг вышел из состава ООО. По факту рассмотрения третьего дела, где одним из учредителей ООО "Покровский" являлся бывший супруг судьи, принято решение не в пользу этой организации", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках проверки информация СМИ не подтвердилась.

Согласно данным из картотеки Арбитражного суда области, ЗАО "Концерн "Покровский", ООО "Концерн "Покровский" и ООО "Управляющая компания "Покровский" в качестве сторон спора с 2006 года выступали около 60 раз. При этом, по данным суда, Чебанова выступала судьей в этих спорах лишь три раза, причем один спор закончился не в пользу концерна. Дважды, в 2012 и 2013 годах, истцы (ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и ООО "Лукойл-Теплотранспортная компания") отзывали свои иски к управляющей компании "Покровское", поэтому производство по делу прекращалось. В августе 2012 года, согласно информации из картотеки, по решению судьи Чебановой, с управляющей компании было взыскано чуть более 147 тысяч рублей задолженности по договору электроснабжения в пользу ООО "Энергосбыт Ростовэнерго".

Одним из самых крупных проигрышей концерна стал спор с "Глорией Джинс". По данным из картотеки суда, в марте 2014 года Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ЗАО "Концерн "Покровский" более 11,3 миллиона рублей ("средства неосновательного обогащения").

Лариса Чебанова с 1995 года работает в Арбитражном суде Ростовской области, в 1998 году стала там судьей. В 2003 году она назначена председателем третьего судебного состава Арбитражного суда Ростовской области. Общий стаж по юридической профессии Чебановой превышает 24 года.

ГК "Концерн Покровский" — многопрофильный холдинг, основанный в 2003 году. Видами деятельности концерна являются агробизнес, производство сахара, переработка мяса, электрооборудование, недвижимость, инвестиции, благотворительность. Для поддержания эксплуатации объектов недвижимости концерна в апреле 2007 года было создано ООО "Управляющая компания "Покровский". Самый крупный в Ростове-на-Дону бизнес-центр "Лига наций" находится в собственности и под управлением концерна.