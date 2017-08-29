Фигуранта "дела реставраторов" арестовали по новым обвинениям до 29 октября

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Басманный суд арестовал до 29 октября главу компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, накануне приговоренного к условному сроку по "делу реставраторов", но затем задержанного по новым обвинениям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следствие ранее попросило суд заключить бизнесмена под стражу по статьям "Организация или участие в преступном сообществе" и "Мошенничество". Фабула дела неизвестна.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Установить срок содержания под стражей Сергееву на два месяца до 29 октября", — сказала судья Евгения Николаева.

Суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте для Сергеева.

Ранее суд закрыл арест от прессы, удовлетворив ходатайство адвоката Елены Васильевой, опасавшейся угроз в адрес своего подзащитного и его семьи. Также адвокат мотивировала свою просьбу характером сведений, содержащихся в деле, и активным сотрудничеством обвиняемого со следствием.

В ходе процесса по "делу реставраторов" Сергеев полностью признал вину в трёх эпизодах хищения денег, выделенных из бюджета на реставрацию Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове и Новодевичьего монастыря в Москве.

Защита отмечала, что из общего ущерба по "делу реставраторов" в 164 миллиона рублей ущерб по трём эпизодам с участием Сергеева составил немногим более 71 миллиона рублей, из которых он получил 11 миллионов рублей, которые он одним из первых возместил.

В рамках "дела реставраторов" задержаны уже бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо и другие чиновники и бизнесмены. Ранее стало известно, что все задержанные признали вину.