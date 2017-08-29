Задержан предполагаемый соучастник нападения на полицейских в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. Силовики задержали 21-летнего жителя дагестанского Каспийска, подозреваемого в соучастии нападения на полицейских, которое было совершено в понедельник, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Дагестану Расул Темирбеков.

В понедельник на автозаправочной станции в Каспийске двое мужчин нанесли ножевые ранения двум сотрудникам полиции, находившимся при исполнении служебных обязанностей. От причиненных ранений один полицейский скончался, второй доставлен в больницу.

"По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний житель города Каспийск, двое других нападавших были ликвидированы на месте", — рассказал собеседник агентства.