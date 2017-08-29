Суд над главой "Балтстроя" пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы проведет в закрытом режиме заседание по делу главы компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, накануне приговоренного к условному сроку по "делу реставраторов", но затем задержанного по новым обвинениям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство адвоката Елены Васильевой удовлетворить", — огласила решение судья.

Защита мотивировала свое ходатайство соображениями безопасности: по словам адвоката, Сергееву и его родственникам могут угрожать – и "характером сведений, содержащихся в деле, которые из-за СМИ могли стать известны неограниченному кругу лиц".

Следствие ранее попросило суд заключить бизнесмена под стражу по статьям "Организация или участие в преступном сообществе" и "Мошенничество". Фабула дела неизвестна.

В ходе процесса по "делу реставраторов" Сергеев полностью признал вину в трёх эпизодах хищения денег, выделенных из бюджета на реставрацию Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове и Новодевичьего монастыря в Москве.

Защита отмечала, что из общего ущерба по "делу реставраторов" в 164 миллиона рублей ущерб по трём эпизодам с участием Сергеева составил немногим более 71 миллиона рублей, из которых он получил 11 миллионов рублей, которые он одним из первых возместил.

В рамках "дела реставраторов" задержаны уже бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо и другие чиновники и бизнесмены. Ранее стало известно, что все задержанные признали вину.