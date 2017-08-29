Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на Дубровке Закаеву

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник снизил срок заключения соучастнику теракта на Дубровке Хасану Закаеву с 19 лет до 18 лет 9 месяцев, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Трагедия в московском театральном центре на Дубровке произошла 23-26 октября 2002 года: группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 заложников.

В ходе процесса Закаев признал, что перевозил оружие, которым воспользовались террористы, но не знал, что именно он везет и для каких целей. По его словам, за доставку оружия он получил около четырех тысяч долларов и мобильный телефон. При этом обвиняемый отрицал соучастие в терактах, убийствах и захвате заложников.

Прокуратура в обвинительном заключении указала, что Закаев входил в группу "чеченских сепаратистов, которые действовали с целью оказать воздействие на власти России и добиться вывода войск, проводивших контртеррористическую операцию в Чечне". Закаеву было поручено доставлять в Москву детонаторы и взрывные устройства, в том числе закамуфлированные под бензобаки.

В это время его соучастники подыскивали место для теракта. Как заявили в прокуратуре, боевики перед захватом заложников на Дубровке спланировали еще два теракта: заминировали две машины и оставили их у "Охотного ряда" и "Макдоналдса" на Малой Бронной, на машинах был выставлен таймер на время взрыва.

Однако в одной из машин не сработал детонатор — отсоединился провод, а вместо пластида во взрывном устройстве был его имитатор. Во второй машине детонатор сработал, но там также был имитатор.

Также террористы рассматривали возможность захвата Большого театра, ДК Горбунова и Большого концертного зала имени Чайковского, заявило обвинение.