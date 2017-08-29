Шанцев прокомментировал скандал вокруг своего пресс-секретаря

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, комментируя заявление прокуратуры о том, что руководитель его пресс-службы съездил с семьей в Китай на конкурс красоты за счет бюджетных средств, сообщил, что деньги выделялись компании-организатору для поездки на конкурс жительницы региона.
В свою очередь генеральный директор ООО "Созвездие Поволжья" Ирина Цыбина сообщала РИА Новости, что Скудняков ездил по договору о добровольном сотрудничестве за счет средств организаторов поездки, а помощь от областного бюджета – это лишь часть денежных средств, потраченных на организацию мероприятия.
"Мы с нашим помощником в данном случае с финансовыми ресурсами никак не связаны, потому что мы выделяли деньги не помощнику, а специальной структуре, которая проводила конкурс мировой под названием "Миссис мира". Наша нижегородка выиграла звание "Миссис Россия", и для того, чтобы ей туда поехать, организаторы попросили оказать помощь, мы оказали. А дальше уже кто ездил, куда ездил — это прокуратура", — сказал Шанцев РИА Новости.