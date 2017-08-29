Шанцев прокомментировал скандал вокруг своего пресс-секретаря

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, комментируя заявление прокуратуры о том, что руководитель его пресс-службы съездил с семьей в Китай на конкурс красоты за счет бюджетных средств, сообщил, что деньги выделялись компании-организатору для поездки на конкурс жительницы региона.

Ранее прокуратура Нижегородской области в ходе проверки установила, что руководитель пресс-службы регионального правительства Роман Скудняков во время отпуска в декабре 2016 года с супругой и ее сестрой ездил в Китай на международный конкурс красоты "Mrs. Globe", а оплата расходов на сумму более 1 миллиона рублей была произведена из резервного фонда областного бюджета. По информации надзорного ведомства, выделенные средства на поездку за рубеж перечислены компании "Созвездие Поволжья", которая занимается организацией праздничных мероприятий по договорам, заключенным без конкурсных процедур.

В свою очередь генеральный директор ООО "Созвездие Поволжья" Ирина Цыбина сообщала РИА Новости, что Скудняков ездил по договору о добровольном сотрудничестве за счет средств организаторов поездки, а помощь от областного бюджета – это лишь часть денежных средств, потраченных на организацию мероприятия.

"Мы с нашим помощником в данном случае с финансовыми ресурсами никак не связаны, потому что мы выделяли деньги не помощнику, а специальной структуре, которая проводила конкурс мировой под названием "Миссис мира". Наша нижегородка выиграла звание "Миссис Россия", и для того, чтобы ей туда поехать, организаторы попросили оказать помощь, мы оказали. А дальше уже кто ездил, куда ездил — это прокуратура", — сказал Шанцев РИА Новости.