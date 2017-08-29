ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, осужденного на семь лет за взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель Металлургического райсуда Челябинска Наталья Белозер.
Она уточнила, что в настоящее время осужденный находится в челябинской исправительной колонии №3.
В суде уточнили, что среди причин удовлетворения ходатайства стало примерное поведение осужденного и состояние его здоровья – у Тесленко вторая группа инвалидности.
Как сообщал СК РФ, Тесленко был приговорен судом Челябинска к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 миллионов рублей. Позже Центральный райсуд Челябинска снизил размер штрафа по ходатайству адвоката Тесленко до 70 миллионов рублей. Также суд его лишил на три года права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.-0-