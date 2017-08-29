ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, осужденного на семь лет за взятки, сообщила РИА Новости официальный представитель Металлургического райсуда Челябинска Наталья Белозер.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Тесленко. Постановление суда вступит в законную силу через десять дней, и, если не будет обжалования, то Тесленко будет освобожден из колонии 9 сентября", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время осужденный находится в челябинской исправительной колонии №3.

В суде уточнили, что среди причин удовлетворения ходатайства стало примерное поведение осужденного и состояние его здоровья – у Тесленко вторая группа инвалидности.

По данным следствия, с января по октябрь 2012 года Тесленко систематически получал взятки в особо крупных размерах за содействие представителям коммерческих организаций в заключении госконтрактов на поставки высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы. Всего за указанный период обвиняемый получил более 69 миллионов рублей.

Как сообщал СК РФ, Тесленко был приговорен судом Челябинска к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 миллионов рублей. Позже Центральный райсуд Челябинска снизил размер штрафа по ходатайству адвоката Тесленко до 70 миллионов рублей. Также суд его лишил на три года права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.-0-