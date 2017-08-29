Из детсада Москвы, где насекомые покусали 19 детей, вывезли осиное гнездо

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Спасателям пришлось использовать специальную защитную одежду для вывоза осиного гнезда из детского сада на юге Москвы, где во вторник осы покусали 19 детей и двух взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

В 11.15 поступила заявка, что на улице Ереванской, 13 под полом беседки находится осиное гнездо. "На место выезжали сотрудники аварийно-спасательного отряда №7, которые в специальной защитной экипировке разобрали пол и извлекли гнездо ос", — добавили в ведомстве.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что девятнадцать детей и двое взрослых пострадали во вторник от укусов ос на территории детского сада №2680 на юге Москвы. В справочной службе "скорой помощи" РИА Новости подтвердили, что по этому адресу во вторник был вызов. В школе №1466 имени Надежды Рушевой, в подчинении которой находится детсад №2680, отказались от комментариев.