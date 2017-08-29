В Саратове испанца и бразильца оштрафовали за игру в мяч на дороге

САРАТОВ, 29 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция привлекла к административной ответственности двух граждан Испании и Бразилии, которые чеканили мяч и перебрасывали его над проезжающими машинами через дорогу в центре Саратова, сообщил РИА Новости во вторник начальник городского управления МВД Андрей Чепурной.

По его словам, на пересечении улицы Радищева и проспекта Кирова два молодых человека стояли по обе стороны дороги, чеканили мяч и перебрасывали его над проезжающими машинами.

"По обращению (прохожих) была проведена проверка, установлены лица, ими оказались гражданин Испании 1991 года рождения и гражданин Бразилии 1988 года рождения. В отношении них выписан административный протокол по статье 12.30 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех транспортным средствам", — сказал собеседник агентства.

Иностранцам грозит штраф в 1 тысячу рублей.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД, окончательное решение о наказании для любителей игры с мячом через дорогу должен вынести суд.