В Челябинской области ребенок погиб от теплового удара

ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла в Нагайбакском районе Челябинской области, по предварительным данным, от теплового удара, хронических заболеваний у ребенка не было, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель минздрава региона Мария Хворостова.
Она уточнила, что девочка не имела хронических заболеваний, посещала дошкольное образовательное учреждение, но последнюю неделю в детский сад не ходила. Также она добавила, что семья считается неблагополучной.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, сказала она.
В Челябинской области 22, 23, 24 августа температура воздуха составляла 29-30 градусов, было ясно, дождей не было.