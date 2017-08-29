Башкирская школьница спасла из горящего дома шесть братьев и сестер

УФА, 29 авг — РИА Новости. В башкирской деревне одиннадцатилетняя девочка спасла из горящего дома шестерых маленьких братьев и сестер, пожар произошел из-за детской шалости, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по Башкирии.

Пожар в частном бревенчатом доме в селе Мраково Кугарчинского района произошел в понедельник днем. На момент прибытия пожарных подразделений с крыши дома шел дым и горело имущество в веранде.

"В доме на момент возгорания находились семь детей. Самая старшая из них — 11-летняя девочка вывела из дома шесть братьев и сестер, трое из которых родные, трое двоюродные. В пожаре пострадала 32-летняя женщина, она получила ожоги и была госпитализирована", — рассказал агентству собеседник.

В результате пожара огнем повреждена кровля жилого дома и уничтожена дощатая веранда. По предварительным данным дознавателя, причина пожара — детская шалость с огнем. Обстоятельства случившегося устанавливаются.