На юге Москвы осы покусали 19 воспитанников детсада

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Девятнадцать детей и двое взрослых пострадали во вторник от укусов ос на территории детского сада на юге Москвы, осиное гнездо уже вывезено в безопасное место, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Укусили 19 детей и двух взрослых. Предварительно, госпитализация не понадобилась", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что осиное гнездо нашли под полом веранды.

По его словам, детсад №2680 находится по адресу: улица Ереванская, дом 13а.

В июне прошлого года столичным спасателям пришлось вывозить пчелиный рой с территории одного из детских садов Москвы на улице Шолохова. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили рой пчел весом около 3-4 килограммов на дереве, на высоте около шести метров над землей. Спасатели собрали пчел и вывезли рой в лесной массив. Дети не пострадали.

Чуть позже осиное гнездо было обнаружено на территории педагогического колледжа №14 на улице Грекова на северо-востоке столицы. Сотрудники МЧС перевезли его в лесную зону для безопасности людей.