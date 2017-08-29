В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Станислава Думкина

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Оперативники задержали сына актера из "Интернов" Корнея Макарова, которого подозревают в избиении до смерти блогера в парке Горького, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Его задержали, сейчас везут в Следственный комитет на допрос", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Макаров добровольно не явился в полицию и скрывается от следствия. В воскресенье СК призвал его самостоятельно явиться для дачи показаний.

Нападение на блогера Станислава Думкина произошло 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной. Неизвестные спровоцировали конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он позже скончался, не приходя в сознание.

Нападение произошло на глазах у полутора десятков человек, однако никто из них не обратился к врачам скорой помощи и не рассказал о причинах инцидента. Позднее свидетели опознали в одном из нападавших Макарова.