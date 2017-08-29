Полиция задержала двух организаторов "групп смерти"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полиция задержала двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях в Камчатском крае и в Подмосковье, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, в ходе оперативно-технических мероприятий сотрудники управления "К" МВД получили информацию о девушке-администраторе группы, склоняющей подростков к совершению самоубийств и проживающей в Камчатском крае. Сотрудники МВД России задержали ее. Позднее выяснилось, что каждому из нескольких десятков участников группы администратор отправляла определенные задания, нередко опасные для жизни. В отличие от других подобных групп, в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников.

Также Волк сообщила о задержании 21-летнего организатора "группы смерти" в Подмосковье.

"В ходе мониторинга ресурсов сети Интернет в поле зрения сотрудников управления "К" МВД России попала группа, склоняющая подростков к совершению самоубийств, созданная в январе этого года. Ее администратор, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие", — рассказала она.

Подозреваемый был задержан сотрудниками МВД. По месту его жительства полицейские изъяли компьютер, мобильные телефоны, сим-карты, которые он, по предварительной информации, использовал для связи со своими подписчиками.