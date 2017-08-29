Полиция задержала двух организаторов "групп смерти"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полиция задержала двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях в Камчатском крае и в Подмосковье, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Также Волк сообщила о задержании 21-летнего организатора "группы смерти" в Подмосковье.
"В ходе мониторинга ресурсов сети Интернет в поле зрения сотрудников управления "К" МВД России попала группа, склоняющая подростков к совершению самоубийств, созданная в январе этого года. Ее администратор, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие", — рассказала она.
Подозреваемый был задержан сотрудниками МВД. По месту его жительства полицейские изъяли компьютер, мобильные телефоны, сим-карты, которые он, по предварительной информации, использовал для связи со своими подписчиками.