"Тверской стрелок" отказался давать показания в суде

ТВЕРЬ, 29 авг – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девяти дачников "тверской стрелок" Сергей Егоров отказался давать показания в суде, заявив, что он уже дал их в ходе следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Тверской областной суд во вторник приступил к слушанию дела по существу. По информации суда, Егоров полностью признает вину.

"Хотел бы воспользоваться статьей 51 Уголовного кодекса и отказаться от дачи показаний", — сказал Егоров, пояснив, что все показания он дал в процессе следствия.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться. Экспертиза признала его вменяемым.

По ходатайству обвиняемого уголовное дело слушается коллегией из трех федеральных судей. Материалы насчитывают 14 томов.