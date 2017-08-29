"Тверской стрелок" отказался давать показания в суде

ТВЕРЬ, 29 авг – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девяти дачников "тверской стрелок" Сергей Егоров отказался давать показания в суде, заявив, что он уже дал их в ходе следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Хотел бы воспользоваться статьей 51 Уголовного кодекса и отказаться от дачи показаний", — сказал Егоров, пояснив, что все показания он дал в процессе следствия.
Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.
По ходатайству обвиняемого уголовное дело слушается коллегией из трех федеральных судей. Материалы насчитывают 14 томов.