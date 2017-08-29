В сети появилось видео с умывающимся зеленкой таксистом

ХАБАРОВСК, 29 авг — РИА Новости. Видеоролик, на котором мужчина, похожий на умывшего зеленкой девушек хабаровского таксиста, сам умывается зеленкой, появилось в интернете во вторник.

"Нашумевшее видео с таксистами, которые издевались над подростками за то, что они не заплатили за проезд…. Вот тот самый таксист, кто-то проучил его и так же снял на видео", — поясняет надпись под видеороликом.

Человек за кадром говорит, что "ведете себя как звери".

Ранее сообщалось, что в интернете было выложено видео, на котором таксист заставляет девушку умываться зеленкой. Вторая девушка с уже зеленым лицом закрывается воротом кофты. Ролик получил широкий общественный резонанс. Полиция начала проверку. Диспетчерская служба такси уволила этого водителя.

Во вторник начальник пресс-службы УМВД России по городу Хабаровску Кирилл Блинов сообщил, что накануне водитель такси сам явился в полицию и написал объяснение. Согласно нему, он отвез двух девушек и парня из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в Вяземский в двух часах езды от Хабаровска, за проезд ему не заплатили. Он отвез пассажиров обратно в Хабаровск и в качестве оплаты предложил умыться зеленкой, на что те согласились, к умыванию раствором он их не принуждал.

Мужчина является безработным, частным извозом начал заниматься недавно, машину взял в аренду.

Личности пассажиров полиция устанавливает.