Обвиняемого в убийстве девяти дачников "тверского стрелка" доставили в суд

ТВЕРЬ, 29 авг — РИА Новости. Обвиняемого в расстреле 9 человек Сергея Егорова доставили в суд и привели в зал заседаний, где должно начаться слушание по существу его уголовного дела, сообщает корреспондент РИА Новости из Тверского областного суда.

Егоров молча прошел в зал заседаний, не реагируя на вопросы журналистов и выкрикиваемые родственниками погибших проклятия. С безучастным видом, уставившись в одну точку, он просидел в "аквариуме" до начала заседания.

"Во вторник будут опрошены потерпевшие по делу, в среду — свидетели", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Нина Туманова.

Материалы уголовного дела насчитывают 14 томов. По информации суда, по существу предъявленного обвинения 45-летний Егоров полностью признает вину. По ходатайству обвиняемого, уголовное дело будет слушаться коллегией из трех федеральных судей.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться. Егоров предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух и более лиц. По результатам психиатрической экспертизы Егоров признан вменяемым.