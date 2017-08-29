МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ России генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, увольняется со службы и выходит на пенсию. Об этом РИА Новости сообщили два источника в правоохранительной системе, знакомые с ситуацией.

"Решение (об увольнении Феоктистова из ФСБ) принято, готовится соответствующий приказ", — сказал один из собеседников агентства, отметив, что тот был одним из "опытнейших профессионалов" в ФСБ.

Другой источник РИА Новости в правоохранительной системе подтвердил информацию об увольнении Феоктистова.

"Да, выход на пенсию бывает неожиданный", — сказал он.

Официальным комментарием ФСБ РИА Новости не располагает.

Генерал Олег Феоктистов, по сообщениям СМИ, до августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя УСБ ФСБ, а затем возглавил службу безопасности "Роснефти" и стал вице-президентом компании. А в марте нынешнего года глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

Чем известен генерал

Генерал Феоктистов стал известен после ряда громких уголовных дел, оперативное сопровождение которых вела возглавляемая им 6-я служба УСБ ФСБ. Одним из последних его фамилию назвал бывший министр Улюкаев. На первом же судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении него по обвинению в вымогательстве взятки в 2 миллионов долларов у "Роснефти" экс-министр заявил, что в отношении него главой нефтяной компании Игорем Сеченым и Олегом Феоктистовым была организована "провокация взятки".

Кроме того, имя Феоктистова как заинтересованное лицо в его уголовном преследовании называл экс-глава ГУЭБиПК Денис Сугробов, осужденный за превышение полномочий и создание из своих сотрудников преступного сообщества.

По данным СМИ и опрошенных РИА Новости источников, УСБ ФСБ вело, в том числе, оперативное сопровождение дела о взяточничестве теперь уже бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера, обвиненного в создании преступного сообщества, главы холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко, экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.