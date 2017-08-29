Хабаровский таксист заявил, что не заставлял пассажиров умываться зеленкой

ХАБАРОВСК, 29 авг — РИА Новости. Хабаровский таксист сам пришел в полицию и заявил, что не заставлял пассажиров умываться зеленкой, а лишь предложил это альтернативу за проезд без оплаты, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-службы управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов. При этом умывшиеся раствором девушки и молодой человек в полицию не обращались, добавил представитель правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в интернете было выложено видео, на котором таксист заставляет девушку умываться зеленкой. Вторая девушка с уже зеленым лицом закрывается воротом кофты. Ролик получил широкий общественный резонанс. Полиция начала проверку. Диспетчерская служба такси уволила этого водителя.

"Таксист сам пришел в полицию вечером в понедельник для дачи объяснений. Это мужчина 1979 года рождения, официально безработный, занимается частным извозом с августа этого года, машина в аренде. По его словам, зеленкой были умыты две девушки и парень. Давления на них он не оказывал, а предложил им такую альтернативу за неоплаченный проезд, и они согласилась", — рассказал Блинов.

По его словам, из объяснений таксиста следует, что около полудня субботы, 26 августа, он получил заказ довезти людей из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в город Вяземский – в двух часах езды от Хабаровска. В машину сели две девушки и парень, которые сказали, что денег у них нет, но есть карта и по приезду в Вяземский они снимут деньги.

"Водитель привез их в Вяземский к банкомату, но денег на карте не было. Парень пошел к родне за деньгами, но вернулся ни с чем. Тогда таксист повез их обратно в Хабаровск. Остановился у аптеки в поселке Красная Речка на окраине Хабаровска, купил три пузырька с зеленкой. Идею почерпнул из интернета. И предложил им расплатиться за проезд, умывшись зеленкой, на что те согласились", — сказал Блинов.

Он добавил, что измазанные зеленкой девушки и парень в полицию не обращались. "Мы сейчас устанавливаем их личности, чтобы восстановить картину происшествия", — сказал собеседник.