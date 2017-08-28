В МВД опровергли сообщения об убийстве прохожих в перестрелке на Кубани

Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре, где было совершено нападение на сотрудников ДПС. 28 августа 2017

Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре, где было совершено нападение на сотрудников ДПС. 28 августа 2017

СОЧИ, 28 авг — РИА Новости. Информация о том, что подозреваемые в причастности к ранению сотрудника полиции из оружия убили двух прохожих, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что правоохранители пытались остановить автомобиль Toyota на посту ДПС при въезде в город Краснодар, в ответ водитель и пассажир машины открыли огонь и ранили стажера полицейского в область шеи и головы, после чего скрылись. В настоящее время по факту нападения на пост ДПС возбуждено уголовное дело. Позже в социальных сетях появились сообщения, что во время стрельбы были убиты двое прохожих.

"Размещённая в социальных сетях информация о том, что подозреваемые в причастности к ранению сотрудника полиции убили двух прохожих, не соответствует действительности. Сотрудники полиции продолжают розыск подозреваемых", — уточняет пресс-служба ведомства.